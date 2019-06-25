شاهد: أعضاء من طاقم البعثة 59 إلى محطة الفضاء الدولية يعودون إلى الأرض

عاد ثلاثة رواد فضاء ينتمون إلى طاقم البعثة 59 لمحطة الفضاء الدولية إلى الأرض يوم الثلاثاء قرب دزيزكازغان في كازاخستان.

وضم الفريق رائدة الفضاء الأمريكية أن ماكلين، ورائد الفضاء الروسي أوليغ كونوننكو من وكالة روسكوسموس، وزميله الكندي ديفيد سان جاك من وكالة الفضاء الكندية ، الذين نقلوا إلى خيمة طبية لتلقي الفحوصات اللازمة، بمجرد هبوط المركبة الفضائية سويوز على الأرض.

وكان الفريق قضى 204 يوما في محطة الفضاء الدولية، حيث قاموا بلف مدار الأرض 3264 مرة، أي ما يعادل مسافة تجاوزت 86 مليون ميلا بحسب وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وقالت الفضاء الأمريكية إن الفريق ساهم في مئات التجارب في مجال البيولوجيا والبيوتكنولوجيا والعلوم الفيزيائية وعلوم الأرض، بما في ذلك إجراء تحقيقات بشأن أجهزة تعيد تصوير هياكل الأعضاء البشرية ووظائفها، وإعادة إصدار الحمض النووي في الفضاء لأول مرة، وإعادة تدوير مواد مطبوعة، عن طريق التقنية الثلاثية الأبعاد.

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