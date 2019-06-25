خطيبة خاشقجي تطالب بتحقيق دولي حول مقتله وتعتبر التحقيق السعودي باطلاً

طالبت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول، من جنيف بتحقيق دولي في جريمة قتله بعد إصدار الأمم المتحدة تقريراً حول القضية.

وبحسب تقرير الأممم المتحدة الذي صدر في 100 صفحة، وجاء نتيجة ستة أشهر من التحقيق، فإن المملكة السعودية متهمة بالإعدام المتعمد.

وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء آنييس كالامارد إن مقتل خاشقجي يعد جريمة دولية، وبالتالي فإن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يكونا قادرين على إجراء تحقيق ومحاكمة عادلين.

وعلى ضوء نتائج التقرير قالت جنكيز إن السعودية قد أخفت الأدلة وبالتالي فإن تحقيقها يعد باطلاً.

ورفض وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير تقرير الأمم المتحدة، وشكك بمصداقيته، قائلاً إنه يحوي "تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها".

ورفض الجبير أي محاولة للتأثير على مسار المحاكمة أو عزلها عن القضاء السعودي.

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