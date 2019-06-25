فيديو: دموع و خطاب مؤثر في فوز أنتيتوكومبو بجائزة أفضل لاعب بدوري السلة الأمريكي

أصبح يانيس أنتيتوكومبو عملاق ميلووكي باكس ثاني لاعب أوروبي فقط ينال جائزة أفضل لاعب في الموسم بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وحصل اللاعب اليوناني-نيجيري الأصل البالغ عمره 24 عاما على هذا اللقب البارز خلال حفل توزيع جوائز الموسم في كاليفورنيا.

وكان اللاعب الأوروبي الوحيد الآخر الذي نال الجائزة هو الألماني ديرك نوفيتسكي خلال اللعب مع دالاس مافريكس موسم 2006-2007.

ونال أنتيتوكومبو الجائزة بعد منافسة مع الثنائي بول جورج لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر وجيمس هاردن لاعب هيوستون روكتس الفائز بجائزة الموسم السابق.

أنتيتوكومبو الفائز بجائزة أحسن لاعب في الدوري الأمركي لكرة السلة للمحترفين 2019 رويترز

وبلغ متوسط تسجيل اللاعب اليوناني في المباراة الواحدة هذا الموسم 27.7 نقطة ومتابعة 12.5 كرة مرتدة وتمرير 5.9 كرة حاسمة ومنع 1.5 رمية وخطف 1.3 كرة من المنافسين على مدار 72 مباراة.

ونافس أنتيتوكومبو على جائزة أفضل مدافع أيضا لكنها ذهبت إلى رودي جوبرت لاعب يوتا جاز للعام الثاني على التوالي.

و في كلمة مؤثرة أمام الجمهور الذي صفق له بحرارة قال أنتيتوكومبو: "أريد أن أشكر أمي الرائعة. . . أمي المذهلة أمي هي البطلة.. هي كانت كل شيء بالنسبة لي لقد آمنت بقدراتي وشجعتني منذ كنت صغيرا، لقد كنت دائما حاضرة من أجلي"، و أنهى أنتيتوكومبو كلمته و الدموع تنهمر بعينيه بغزارة شديدة قائلا لأمه :"أنت بطلتي الحقيقية... أنت بطلتي الحقيقية".

والدة أنتيتوكومبو

وفاز لوكا دونتشيتش لاعب مافريكس البالغ عمره 20 عاما بجائزة أفضل لاعب شاب وحصل على 98 صوتا مقابل صوتين فقط للشاب تراي يانغ.

وحصل باسكال سياكام، الفائز مع تورونتو رابتورز بلقب الدوري الأمريكي لأول مرة، على جائزة أفضل لاعب تطور مستواه.

وذهبت جائزة أفضل لاعب بديل إلى لو وليامز لاعب لوس أنجليس كليبرز وحصل عليها للمرة الثالثة في مسيرته.

وفاز مايك بودنهولزر مدرب ميلووكي باكس على جائزة أفضل مدرب بعدما حقق 60 فوزا مقابل 22 هزيمة في موسمه الأول مع الفريق.

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