مدعية المحكمة الجنائية الدولية تطالب بفتح تحقيق حول جرائم حرب ميانمار

ذكر بيان من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء أنها اتخذت الخطوة التالية نحو فتح تحقيق شامل في الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم بحق الروهينغا الذين فروا من ميانمار إلى بنغلادش.

وبعد فتح تحقيق مبدئي في سبتمبر أيلول 2018، قالت المدعية إنها "ستقدم طلباً للحصول على تصريح لفتح تحقيق في المسألة".

ورغم أن ميانمار ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية فقد قررت المحكمة بالفعل أن لديها الاختصاص القضائي للنظر في جرائم محتملة في المنطقة بسبب الطبيعة العابرة للحدود لجريمة الترحيل المزعومة ولأن بنغلادش عضو في المحكمة.

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