توقيف 4 أشخاص من مصر والعراق في نيكاراغوا للاشتباه بصلتهم بداعش

تمكنت عناصر من القوات المسلحة في نيكاراغوا هذا الثلاثاء من إلقاء القبض على أربعة أشخاص يشتبه في وجود صلات لهم بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد بعد أن دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة من كوستاريكا.

وتتطابق هويات ثلاثة من الرجال مع مشتبه بهم وردت أسماءهم‭‭‭‭ ‬‬‬‬في نشرة تتعلق بتحقيقات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحذر من وصول ثلاثة يحتمل أنهم إرهابيون إلى أمريكا الوسطى في الآونة الأخيرة. وأضافت الشرطة في بيان أن اثنين من الأربعة مصريان وأن الآخرين عراقيان. وأوضحت أن من المنتظر ترحيل الأربعة إلى كوستاريكا.

والمصريان هما محمد إبراهيم الذي يبلغ من العمر 33 عاما ومحمود سامي عيسى الذي يبلغ من العمر 26 عاما، في حين أن العراقيين هما أحمد غانم محمد الجبوري صاحب الـ 41 عاما ومصطفى علي محمد يعقوب وعمره 29 عاما.

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وعلى ما يبدو فقد وردت أسماء الثلاثة الأوائل في نشرة تحقيقات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية التي نشرتها وسائل إعلام مكسيكية يوم الاثنين، وأشارت إليهم على أنهم أعضاء على الأرجح بتنظيم الدولة الإسلامية توجهوا إلى الولايات المتحدة. وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز إن حكومته على علم بالبحث عن المشتبه بهم وتتعامل مع المسألة.

وأفاد بيان شرطة نيكاراغوا بأن الرجال الثلاثة الذين وردت أسماءهم في نشرة وزارة الأمن الداخلي جرى تسجيلهم في كوستاريكا في التاسع من يونيو-حزيران. وتطابق ذلك التاريخ مع المعلومات الواردة في بيان وزارة الأمن الداخلي الأمريكية. وقال البيان إن المشتبه به الرابع محمد يعقوب تم تسجيله في كوستاريكا في 13 يونيو-حزيران.

ودخل الرجال نيكاراغوا من خلال نقطة غير مصرح بالعبور من خلالها تقع على الحدود الجنوبية الغربية مع كوستاريكا. وقال البيان إنه بعد إلقاء القبض عليهم في حوالي الساعة العاشرة صباحا سلمهم الجيش إلى الشرطة الوطنية للتحقيق معهم‭‭‭‭ ‬‬‬‬ومن ثم نقلهم إلى سلطات الهجرة لترحيلهم. وقالت حكومة نيكاراغوا إن الأربعة جرى تسليمهم إلى سلطات الهجرة في كوستاريكا في حوالي الساعة السابعة مساء.