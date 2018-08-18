البنتاغون: داعش لم ينته وعدد عناصره بعشرات الآلاف

داعش لا زال في وضع يسمح له بالعودة، وعدد عناصره المنضوين تحت لوائه يكاد يعادل عدد المسلحين المنتمين للتنظيم في أوجه قوته. هذا ما خلص إليه تقرير أمني أعدته وزاره الدفاع الأمريكية البنتاغون.

يبدو أنّ ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية لم يُهزم كما سبق وادعى الرئيس دونالد ترامب. فخلال الأشهر الثمانية الماضية، روج الرئيس الأميركي مراراً وتكراراً لنجاح إدارته في هزيمة التنظيم الإرهابي وتدمير ما يسمى بدولة الخلافة في العراق وسوريا. فقد غرّد على موقع "تويترقبل مدة قائلا: "الولايات المتحدة، تحت إدارتي، قامت بعمل عظيم في تخليص المنطقة من تنظيم الدولة الإسلامية. أين شكرا أميركا؟".

ومع ذلك يقول الخبراء إنّ تنظيم الدولة لا يزال قوياً بشكل يثير القلق. متحدث باسم البنتاغون قال إن التنظيم الإرهابي "في وضع جيد لإعادة بناء نفسه والعمل على إحياء دولة الخلافة من جديد". فمن المحتمل أن التنظيم الإرهابي لا يزال أكثر قدرة من تنظيم القاعدة في العراق في ذروته بين 2006 و2007، عندما أعلنت الجماعة عن ولائها للتنظيم وعملت تحت اسم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين.

وأضاف المتحدث باسم البنتاغون شين روبرتسون: "لا يزال تنظيم الدولة الإسلامية يشكل تهديدًا". وتأتي تصريحات المتحدث العسكري الأمريكي بعد التحذيرات التي أطلقها زملاؤه. حيث دق عدد من كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية ناقوس الخطر في الآونة الأخيرة مشددين على أنّ "داعش" أقوى بكثير مما كانت الدول تعتقد في السابق.

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وترى بعض البيانات التي اعتمد عليها تقرير البنتاغون أنّ بين 15 ألف و17 ألف مقاتل لا يزالون في العراق، بالإضافة إلى أن هناك حوالي 14 ألف مقاتل في سوريا، بينهم 4 آلاف إلى 6 آلاف في المناطق التي تخوض فيها قوات التحالف الدولي معارك ضدهم.

وتورد التقارير التي استقت معلوماتها من تقرير البنتاغون، أنّ الهزيمة قرب الحدود السورية تركت فقط ثلاث مناطق تحت سيطرة التنظيم، أي نسبة 5 في المائة من الأراضي السورية؛ واحدة في الصحراء شرق سوريا، حيث احتوت المنطقة القوات الموالية للنظام، وثانية صغيرة في جبل الدروز قرب مدينة السويداء، التي تعرضت لهجوم مفاجئ الشهر الماضي. أما الثالثة فهي منطقة صغيرة قرب نهر الفرات قرب الحدود العراقية، التي يجتازها المقاتلون على ما يبدو لتعزيزها. وفي هذه المنطقة يقوم داعش بمواجهة قوات الجيش السوري في غرب الفرات والقوات الكردية التي تدعمهما قوات التحالف في الشرق.