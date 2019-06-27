أسوة بالرجال.. ميونيخ توافق على ظهور النساء عاريات الصدر في الأماكن العمومية

شهدت مدينة ميونيخ جنوب ألمانيا، مؤخراً جدلاً واسعاً بشأن حق النساء في عدم ارتداء حمالات الصدر أثناء السباحة، وذلك بعد أن أرغم عناصر أمن نساء كنّ عاريات الصدر في مكان عام، على ارتداء ما يغطي صدورهنّ.

الجدل الذي تنقل بين وسائل الإعلام انتقل إلى مجلس مدينة ميونيخ التي تنص مراسيمها على وجوب ارتداء النساء لملابس السباحة خارج المناطق الطبيعية المحددة (للعراة) في العاصمة البافارية.

مجلس المدينة الذي تلقى طلباً بالسماح للنساء بالخروج عاريات الصدر في الأماكن العامة، أسوةً بالرجال، وافق بالإجماع على هذا الطلب الذي يفرض على المرأة أن تغطي أعضاءها التناسلية، فيما يبقى متاحاً لها خيار الظهور عارية الصدر.

يأتي ذلك فيما تجتاح الكثير من المدن الأوروبية موجات حرّ شديد، دفعت بالكثير من النساء والرجال والأطفال التوجه إلى البحيرات والحدائق العامة وأحواض السباحة للهروب من وطأة الحر، وذلك بالنظر إلى أن غالبية المنازل في أوروبا لا تحتوي على مكيفات هواء.

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