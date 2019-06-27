مشاكل هواوي واكسبو دبي 2020 وجمع الأموال لدعم الشركات الناشئة

شبكة الجيل الخامس هي أسرع شبكات الاتصالات. يراها المحللون دليلاً لأكبر ثورة تكنولوجية منذ اختراع الانترنت. فمن سيسيطر على نشر هذه الشبكة؟ هواوي الشركة الصينية العملاقة هي إحدى المشاركات في هذا السباق. لكنّ واشنطن تسعى لإعاقة فرص نجاحها. في التقرير التالي لزميلنا جايمن أوهاغان سنلقي نظرة على أحدث المستجدات وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

هواوي وثمن سبقاها للسيطرة على شبكة "5G"

من الانترنت إلى السيارات بلا سائق، شبكة الجيل الخامس اللاسلكية أو كما تسمى "5G" تتأهب لتشكِّل الثورة الصناعية الرابعة. فهي تخضع لتوق لا نظير له، لجمع البيانات، بطريقة فائقة السرعة.

والمنافسة للسيطرة على هذه الشبكة، حادة جداً. عملاق الاتصالات هواوي أحد المتنافسين في هذا السباق. لكن، منذ حظَر واشنطن استخدام منتجات هذا العملاق على أراضيها، أخذ يعاني من المشاكل.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعلن "كنا واضحين جداً في رؤيتنا لمخاطر هواواي والبنى التحتية للجيل الخامس. انترنت المستقبل يجب أن يتضمن قيَم الغرب وأن تكون جزءاً منه. هناك مَهمةٌ ثانية أيضاً وهي التأكد من توعية أصدقائنا لهذه المخاطر. في حالة هواوي، يكمن قلقنا في استحالة حصر هذه الأمور داخل شبكة الجيل الخامس".

العملاق الصيني بدا وكأنه أصيب بصدمة حين رفضت شركة فيسبوك التثبيت المسبَّق لتطبيقها على أجهزته ومنعته غوغل من استخدام خدماتها وتحديثات أندرويد.

عن هذا الموضوع أشار المحلل بن وود، المتخصص بشؤون الاتصالات من شركة "سي سي إٍ – انسايت"، إلى أن "إضاعة فرصة الجيل الخامس على هواوي شكلت تحد لها كشبكة. اليوم، ضربُ هواتفها عرَّضها لصدمة كبيرة. لقد كادت أن تصبح واحدة من أهم مصنعي الهواتف الذكية عالمياً".

بدوره استنكر جو كيلي، المتحدث باسم هواوي، الامر وقال إن "الآلاف من الناس حول العالم، لا يحملون جواز سفر أميركي لكنهم تأثروا اليوم بقانون سنته الحكومة الأميركية. هل هذا عدل؟ هل هذا منطقي؟ لا نعتقد ذلك. ما هو دافع الحكومة الأميركية؟ يجب طرحُ السؤال عليها".

مؤخراً، أثارت شركة برودكوم الأميركية لصناعة الأجهزة والرقائق الصغيرة هزة في الأسواق بعد أن توقعت تراجعاً في مبيعاتها فاق 1.75 مليار يورو لهذا العام، وذلك بعد منعها من إقامة تعاملات تجارية مع هواوي نتيجة التوتر التجاري القائم بين الولايات المتحدة والصين.

وشرح دانيال إيفز، المدير الإداري "ايكويتي ريسرش، ويدباش سيكيوريتري" "هواوي من عملاء برودكام. أعني أن الأمور تسير عكس الرياح. الخوف الذي أشاعته قد يكون عبئاً كبيراً وهذا ما اعتبره تراجعاً سلبياً لاسهم التكنولوجيا".

سواء كان الدافع ناتج عن تخوف أمني أو عن حماية اقتصاديةً، فإن سياسة ترامب التجارية مستمرة بإثارة صدمات قوية للأسواق المالية العالمية.

اكسبو دبي 2020 وحوار مع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم

في دبي، الاستعدادات لاكسبو 2020 على أشُدِّها. من المتوقع أن يشارك في هذا المعرض العالمي 192 دولة.

هذا المعرض العالمي سيستمر ستة أشهر. وستنطلق فعالياته في تشرين الأول/أكتوبر عام 2020. لذلك بدأت أعمال ضخمة لتطوير البنى التحتية، من بينها توسيع مطار آل مكتوم الدولي. للتعرف على المزيد، التقت الزميلة ريبيكا ماك لافلين ايسثام بالشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم. إنه الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة الامارات، ورئيس مجلس إدارة عالم دبي. ندعوكم لمشاهدة الحوار الكامل.

في هذا الحوار، أشاد أحمد بن سعيد بالتأثير الإيجابي للمعرض العالمي ليس فقط على دبي "وانما على المنطقة بأكملها والجميع سيستفيد حقاً من اكسبو الفين وعشرين. كما اننا نريد حقاً التأكد من النجاح الكبير لهذا الحدث. خاصة وأنه سيتزامن مع العيد الخمسين لتأسيس الامارات العربية المتحدة".

ويرى الشيخ بن سعيد أن مطار آل مكتوم يقدم خدماته لثلاثين مليون مسافر، مؤكداً أن "مطار آل مكتوم هو مستقبل مطار دبي وسيستمر دوماً في التطور".

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التمويل الجماعي بدلاً عن القروض المصرفية

يسهّل التمويل الجماعي تأمين رأس المال للشركات الناشئة. وإحداها شركة "أومرفاي" السنغالية لصناعة الحلويات. بفضل هذا التمويل حازت على صفقة رائعة، وتسعى لتصبح ستارباكس السنغال، كما نقل تقرير للزميلة جاين ويثرسبون.

في مدينة توبا السنغالية وهي ثاني أكبر المدن في ذلك البلد الافريقي، أُسست أول شركة لصناعة الحُلويات. إنها شركة "أوميرفاي". وقد تمكنت من جمع 40% من رأسمالها بفضل التمويل الجماعي.

التمويل الجماعي ليس امرأ جديداً، لكن في السنغال ما زال في بداياته. في هذا البلد، القطاع المصرفي يتردد في تمويل المشاريع الجديدة التي تنطوي على المخاطر ويفرض فوائد عالية جداً على القروض. ومنذ أن استقل التمويل الجماعي عن القطاع المصرفي، أصبح حلاً للمشكلة، ونفخ في الاقتصاد المحلي حياة جديدة.

أحد المستثمرين في هذا المشروع الجديد هو المحامي مامي أداما غوي، المتخصص في الاعمال. إنه يرى ابتكاراً في كل من التمويل الجماعي وفي "أومرفاي". والسبب يكمن في أنه "خلق اقتصاداً محلياً".

هنالك متجران لـ"أومرفاي" والعمل جارٍ لافتتاح متجرين آخرين. مؤسسة "إم اند آي كابيتال" للاستثمار تأمُل في تحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الافريقية الى شركات عالمية.

ويؤكد المدير الإداري لهذه المؤسسة، مختار سار، أن "هذا النمو سمح لنا بالوصول إلى مجموعة كبيرة والتمركز كقادة. حقيقة، كقادة فيما يتعلق بالحُلويات وصالونات الشاي في السنغال. ولما لا "ستارباكس السنغالي". يمكننا ذلك غيرُ بعيدين عن ذلك. يمكننا أن نقوم بذلك بأنفسنا، ولدينا الفرصة لإظهار أن التمويل الجماعي هو رافعة هامة لها تأثير على اقتصادياتنا".

يبدو التمويل الجماعي وسيلة واعدة لمساعدة الشركات الافريقية الناشئة ولدعم المجتمعات المحلية. بالنسبة للمستثمرين، الدليل يكمن في حلويات "أوميرفاي".