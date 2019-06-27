يوسف الشاهد بعد زيارة السبسي: أدعو الجميع إلى الترفع عن بث الأخبار الزائفة

قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إنه زار رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي (92 عاماً)، اليوم، الخميس، بعد تعرض الأخير لوعكة صحية حادة ونقله إلى المستشفى العسكري.

وطمأن الشاهد عبر صفحته الرسمية على فيسبوك التونسيين على صحة الرئيس قائلاً إنه "بصدد تلقي كل العناية اللازمة التي يحتاجها من طرف أكفأ الإطارات الطبية"

ودعا الشاهد الجميع إلى "الترفع عن بث الأخبار الزائفة التي من شأنها بث البلبلة بين التونسيين".

وكانت الرئاسة التونسية قالت في بيان صدر في وقت سابق إن الرئيس قايد السبسي نُقل اليوم الخميس إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس، بعد إصابته بوعكة صحية حادة.

وقال فراس قفراش، المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية، عبر حسابه على تويتر إن حالة الرئيس "حرجة" ولكنه طالب الجميع عدم الانصياع وراء الإشاعات التي تحدثت عن وفاته.

وكان السبسي قد نُقل للمستشفى الأسبوع الماضي، لكن مسؤولي الرئاسة قالوا آنذاك إنها كانت وعكة خفيفة. والسبسي هو أول رئيس تونسي منتخب بشكل مباشر في انتخابات حرة بعد ثورة 2011 التي أنهت حكم زين العابدين بن علي.

ولم يعلن السبسي عن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل رغم دعوة حزبه نداء تونس له بإعادة الترشح.

ويأتي دخول قائد السبسي إلى المستشفى في وقت شهدت العاصمة تونس وقوع هجومين انتحاريين أدى أحدهما إلى مقتل شرطي، واستهدف هجوم أول سيارة للشرطة في نهج شارل ديغول، فيما استهدف الهجوم الآخر مقر الشرطة العدلية في منطقة القرجاني.

وتستعد تونس هذه الأيام إلى افتتاح الموسم السياحي الذي توقع مسؤولون منذ فترة أن يكون واعدا، كما تستعد تونس لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية نهاية العام الحالي.

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