نيابة المغرب العامة تطالب بإعدام ثلاثة قتلوا سائحتين اسكندنافيتين

طالبت النيابة العامة المغربية يوم الخميس بإعدام ثلاثة أشخاص اتهموا بقتل سائحتين اسكندنافيتين في ديسمبر كانون الأول الماضي في جبال أطلس.

وعُثر على جثتي الدنمركية لويسا فستراجر جيسبرسن (24 عاماً) والنرويجية مارين يولاند (28 عاماً) في ديسمبر كانون الأول قرب قرية إمليل بالقرب من قمة توبقال، وهي أعلى قمة في شمال أفريقيا ومقصد شهير لتسلق الجبال.

وبايع المتهمون الثلاثة تنظيم الدولة الإسلامية في مقطع فيديو سُجل قبل ثلاثة أيام من العثور على الجثتين. لكن السلطات قالت بعد القبض عليهم إنهم قتلوا السائحتين في "عمل منفرد" ولم ينسقوا مع التنظيم.

كان اثنان من المتهمين، هما عبدالصمد جود ويونس أوزياد، قد اعترفا في جلسة للمحكمة الشهر الماضي في سلا قرب الرباط بقتل المرأتين.

وقال المتهم الثالث رشيد أفاطي إنه صور الجريمة.

وقال وكيل الملك (النيابة العامة) أمام هيئة المحكمة "جميع الأدلة ثابثة بحق المتهمين بالإضافة إلى حالة التلبس"، كما أنهم "ارتكبوا الجريمة بسبق الإصرار والترصد.. وهذه ترفع الجريمة من المؤبد إلى الإعدام".

وطالبت النيابة بإعدام عبدالصمد جود ورشيد افاطي ويونس أوزياد، "والحكم على عبدالرحمن خيالي الذي خطط مع المتهمين لارتكاب الجريمة ولم يكن حاضراً معهم بالمؤبد".

كما طالبت بأحكام تتراوح بين السجن 10 سنوات و30 عاماً على 20 شخصاً آخرين اعتقلوا لصلتهم بالمشتبه بهم الرئيسيين.

ويواجه هؤلاء تهماً تتراوح بين "تكوين عصابة إجرامية بنية المساس الخطير بالنظام العام وتدريب أشخاص للالتحاق بتنظيم إرهابي"، و"الإشادة بأعمال إرهابية".

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