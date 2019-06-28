شاهد: مصر تفتتح هرم اللاهون بعد اكتشافه قبل 130 سنة

لأول مرة منذ اكتشافه في القرن التاسع عشر، افتتحت مصر اليوم الجمعة 28 يونيو/حزيران هرم "اللاهون" الذي بناه الملك سنوسرت الثاني من الأسرة الثانية عشرة.

وبقي الهرم الواقع في محافظة الفيوم والذي تم اكتشاف مدخله من قبل العالم الإنجليزي فلندرز بتري في العام 1889 مغلقا منذ ذلك الحين، إلى أن قررت وزارة الآثار المصرية إعادة ترميمه في منتصف العام 2018.

ويبلغ ارتفاع الهرم 48 مترا، وهو مشيد من الطوب اللبن فوق ربوة عالية ويتميز بأن نواته الداخلية كلها عبارة عن كتلة من الصخر الطبيعي.

أقامه الملك سنوسرت الثاني وهو رابع ملوك الأسرة الثانية عشرة في مصر القديمة، لكن لم يعثر على مومياء الملك داخل الهرم الذي يبدو أنه تعرض للنهب في أزمنة سابقة، وعُثر فقط عند اكتشافه على تابوت الملك دون غطاء ومائدة قرابين والكوبرا الذهبية التي كانت تعلو التاج الملكي.

وقال وزير الآثار خالد العناني في كلمة قبل جولة داخل الهرم اليوم، إن أعمال الترميم والتأهيل شملت رفع الرديم الموجود داخل الممرات وحجرة الدفن ووضع سلم في البئر الرئيسي وتركيب شبكة إضاءة.

وأضاف العناني، أنه تم تقوية وتدعيم بعض الحجرات وإعادة تركيب الأحجار المتساقطة بالصالة والممر السابقين لغرفة الدفن وإعادة الكساء الحجري للهرم لما كان عليه وكذلك وضع لوحات إرشادية للزائرين.

وبالتوازي مع أعمال ترميم وتأهيل هرم اللاهون أجرت بعثة أثرية مصرية أعمال تنقيب بالمنطقة المحيطة وعثرت على مجموعة من اللقى الجنائزية والتمائم التي عرضتها وزارة الآثار بالتزامن مع الافتتاح.

للمزيد على يورونيوز:

يصل عمقه إلى 22 طابقا.. جولة داخل نفق بين لبنان وشمال إسرائيل

شاهد: اكتشاف مقبرة من العصر البطلمي بحالة جيدة في مصر

تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: