ترامب يصل المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين قبيل لقائه بكيم

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين اليوم الأحد قبل لقائه بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وزار ترامب ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن موقع حراسة في الطرف الشمالي للجانب الكوري الجنوبي من المنطقة حيث سيتحدث ترامب إلى جنود أمريكيين وكوريين جنوبيين.

ومن المتوقع أن يجتمع ترامب وكيم في المنطقة الأمنية المشتركة قرب الحدود بين الكوريتين ويسير جنود من الشمال والجنوب دوريات فيها.

وكان ترامب قد عرض أمس السبت على بيونغيانغ لقاء كيم ومصافحته في المنطقة الحدودية بين الكوريتين خلال تواجده في كوريا الجنوبية بالزيارة التي تأتي بعد قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية.

ورد مسؤولو كوريا الشمالية بالقول إن عرض ترامب "مثير للاهتمام".

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