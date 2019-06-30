تركيا تتوعد بالرد على أي هجوم لقوات حفتر في ليبيا

وعيد تركي تجاه المشير خليفة حفتر رجل ليبيا القوي.

من اليابان حيث قمة العشرين، توعد وزير الدفاع التركي أكار خلوصي بأن ارتكاب قوات حفتر لأية أعمال عدائية ضد تركيا في ليبيا ستكلّف غاليا وأي "عدوان" سيُواجه برد فعلي وقوي من جانب أنقرة بحسب تعبير الوزير التركي.

وتأتي تصريحات خلوصي بعد أن أعلنت قوات شرق ليبيا الموالية لحفتر والمعروفة باسم الجيش الوطني الليبي أنها ستهاجم أي وجود عسكري تركي في ليبيا وأنها ستعتبر الطائرات والسفن التجارية التركية كأهداف معادية.

وقال الوزير التركي أمام الصحفيين على هامش قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، إن تركيا تساهم في إرساء السلم الإقليمي والاستقرار في ليبيا على حد قوله.

هذا ويتهم المشير حفتر تركيا بتقديم الدعم لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والتي يقودها رئيس الوزراء نجيب السراج.

وكانت قوات شرق ليبيا قد شنت في أبريل/ نيسان الماضي هجوما مفاجئا على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الليبية.

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