شاهد: آلاف الإسبان يحتجون ضد رفع الحظر عن السيارات الملوثة للبيئة

شارك آلاف من سكان العاصمة الإسبانية مدريد في مظاهرات ضد تعليق مجلس المدينة الجديد المحافظ القيود المفروضة على السيارات الملوثة للبيئة وسط مخاوف من احتمال امتداد التراجع البيئي الذي شهدته الولايات المتحدة إلى أوروبا.

ويأتي أول تراجع عن السياسات البيئية من قبل مدينة أوروبية رئيسية على الرغم من زيادة المخاوف البيئية العالمية كما أنه يمثل علامة جديدة على تزايد الانقسامات في إسبانيا بعد سلسلة من الانتخابات غير الحاسمة في أبريل نيسان ومايو أيار.

وفي نوفمبر تشرين الثاني حظرت الحكومة المنتمية لأقصى اليسار في مدريد في ذلك الوقت معظم السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار من وسط المدينة للتصدي لارتفاع مستويات ثاني أكسيد النتروجين. واستهدفت هذه السياسة جعل مدريد تتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي للهواء النظيف والتي كانت تخرقها منذ 2010.

وعلق مجلس المدينة الجديد الذي يديره حزب الشعب المحافظ الغرامات على السيارات التي تدخل المنطقة المحظورة حاليا والتي تبلغ مساحتها نحو خمسة كيلومترات مربعة ابتداء من أول يوليو تموز في الوقت الذي يراجع فيه الخطة لجعلها "تتوافق مع احتياجات المواطنين للتنقل".

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "أريد التنفس بحرية" و"نطمح لأن تكون مدريد خالية من الدخان".

وقالت الممثلة لورا مارتن(39 عاما) "علينا إنقاذ (الكوكب) بدءا من المستوى المحلي والصغير وأول شيء وسط مدريد".

وأضافت أنها تشعر بقلق من احتمال أن يكون لدى حكومة مدريد الجديدة أفكار مماثلة لتراجع الرئيس دونالد ترامب عن السياسات البيئية مثل إضعاف القوانين التي تحد من انبعاث الكربون من محطات الكهرباء والمعايير الخاصة بانبعاث الغازات الضارة من السيارات والشاحنات.

واحتشد أناس من مختلف الأعمار على الرغم من موجة الحر الشديد التي تشهدها إسبانيا ومعظم أوروبا والتي أجبرت بالفعل مدينة باريس على حظر سير أكثر من نصف كل السيارات المسجلة في الأسبوع الماضي لأن الحرارة تزيد من التلوث.

وبدأت مدن أوروبية مختلفة من بينها باريس وهامبورج وأمستردام ولندن وأوسلو في فرض غرامات أو حظر السيارات القديمة الملوثة للبيئة مع سعيها للتخلص تدريجيا من كل سيارات الوقود الأحفوري خلال العشر سنوات المقبلة.

وحذرت المفوضية الأوروبية إسبانيا من أنها ستواجه عقوبات وربما دعوى قضائية إذا تقاعست عن تلبية معايير جودة الهواء في مدريد وبرشلونة أكبر مدينتين في إسبانيا.

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