فيديو: موجة الحر تمتد جنوب أوروبا وتلفح مدن إسبانيا البحرية مع درجات حرارة قياسية

أسفرت موجة الحر الشديدة التي اجتاحت مختلف الدول الأوروبية، ووصول درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية والانخفاض الشديد لمعدلات الرطوبة، عن مقتل شخصين بكل من شمال وجنوب إسبانيا.

وتوفي شاب يبلغ من العمر 17 عامًا بمدينة قرطبة جنوب إسبانيا يوم أمس الجمعة 28 يونيو/حزيران، وأسفرت الموجة عن وفاة شخص يبلغ من العمر 80 عاما بعد أن أغمي عليه شمال غرب البلاد.

وذكرت السلطات الصحية المحلية، أن الشاب أصيب يوم الخميس بـ"ضربة شمس" أثناء عمله في الريف بالقرب من بلدة كاسترو ديل ريو الصغيرة وتوفي في مستشفى رينا صوفيا دي كوردوبا في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الجمعة.

وفي إيطاليا أيضا توفي 3 أشخاص في وقت سابق من هذا الأسبوع جراء الموجة الخانقة التي اجتاحت سائر الدول الأوروبية ووصلت لمستويات غير مسبوقة.

وسجلت درجات الحرارة أعلى درجة يوم أمس الجمعة في جنوب فرنسا ووصلت إلى 45.9 درجة مئوية، وتسببت بإندلاع الحرائق في منطقة غارد. والتهمت الحرائق حوالي 600 هكتار أي حوالي 1500 فدان من الأرض، ودمرت العديد من المنازل والمركبات، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ في المنطقة.

وذكر فرانسوا جوبار أحد خبراء الأرصاد الجوية الفرنسية على تويتر، أن فرنسا انضمت يوم أمس إلى الدول التي سجلت سابقا 45 درجة مئوية مثل بلغاريا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا واليونان ومقدونيا الشمالية.

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