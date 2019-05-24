شاهد: عواصم العالم تنهض للتظاهر من أجل الحفاظ على البيئة

خرج الآلاف من الطلاب المتظاهرين في عدة عواصم حول العالم للمطالبة بحماية الكوكب من الانبعاثات الحرارية التي تؤدي إلى تغير المناخ واحتباس الحرارة.

ودعا نشطاء في أستراليا ونيوزيلندا نظرائهم حول العالم للخروج الجمعة من أجل الضغط على السياسيين وقادة الأعمال بدولهم لمحاربة التغير المناخي.

وفي العاصمة السويدية ستوكهولم، خرج المتظاهرون واستمعوا لخطاب الناشطة البيئية المراهقة غريتا تونبرغ التي اشتهرت بكونها أول من نفذ إضراباً لطلبة المدارس حول العالم من أجل التوعية بنفس القضية.

وفي مدينة كان الفرنسية التي تستضيف مهرجانها السينمائي السنوي، ارتمى متظاهرون على الأرض لتعطيل حركة المرور لحث الحكومة الفرنسية على التصدي لتغير المناخ.

وخرج 10 آلاف متظاهر فيما أسموه "جمعة من أجل المستقبل" في العاصمة الألمانية برلين بالإضافة لآلاف آخرين في مدن كولون ولايبزيخ ودورتموند كما انتشرت المسيرات في العاصمة البريطانية لندن.

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