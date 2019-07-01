أردوغان: هناك محاولة لدفن قضية خاشقجي ولا ننظر بإيجابية ل"صفقة القرن"

نقلت قناة (إن.تي في) التركية يوم الأحد عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن "بعض الأشخاص" يدفعون "أموالا طائلة" لدفن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ولم يدل أردوغان الذي كان يتحدث للصحفيين بعد قمة العشرين في اليابان بتفاصيل.

وكان أردوغان قد قال في وقت سابق خلال القمة إنه يجب على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كشف قتلة خاشقجي وأضاف إنه ما زال يجري إخفاء بعض جوانب هذه الجريمة.

صفقة القرن

كما أكد الرئيس التركي أنه "لا يمكن على الإطلاق" أن تنظر تركيا بشكل إيجابي لخطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بإسم "صفقة القرن.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في الأسبوع الماضي الخطوط العريضة لخطة اقتصادية يبلغ حجمها 50 مليار دولار للسلام في الشرق الأوسط تقضي بإنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم الاقتصاد الفلسطيني واقتصادات دول عربية مجاورة وتمويل إنشاء ممر تبلغ تكلفته خمسة مليارات دولار للربط بين الضفة الغربية وغزة.

ونقلت (إن.تي في) عن أردوغان قوله أيضا للصحفيين بعد قمة العشرين في اليابان إن زعماء روسيا وإيران وتركيا سيعقدون اجتماع قمة في يوليو تموز لبحث التطورات في سوريا.

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