منتخب الجزائر يضرب تنزانيا بثلاثية نظيفة ويتأهل إلى الدور الثاني من منافسات الكان

فاز منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة على منافسه منتخب تنزانيا في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا في مصر.

ودخل الجزائر المباراة، بمعنويات مرتفعة، عقب تحقيق 6 نقاط من الجولة الأولى والثانية، وافتتح إسلام سليماني التسجيل بعدما تسلم تمريرة لينفرد بها تحت ضغط دفاعي في الدقيقة 35 ليسدد كرة لم تترك أي حظ لحارس تنزانيا.

ونجح المنتخب الجزائري في مضاعفة النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 39 من توقيع أوناس.

وانفرد اللاعب آدم أوناس في نهاية الشوط الأول بحارس المنتخب المنافس ووضع الكرة في الشباك.

وحصل المنتخب الجزائري على فرصة من ذهب وكان قريبا من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 52 عن طريق اللاعب محمد فارس لكن دون جدوى.

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للإشارة فاز منتخب الجزائر أمام كينيا بهدفين دون رد، كما تغلب على السنغال، بهدف نظيف، سجله اللاعب يوسف البلايلي.

وبهذه النتيجة تأهل محاربو الصحراء، رسيما إلى دور الـ 16 من منافسات الكان 2019 بعد تصدر ترتيب المجموعة الثالثة بواقع 9 نقاط.