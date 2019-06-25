"الكاف" يفرض غرامة مالية على الجزائر بسبب جماهيره

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الإثنين، فرض عقوبة على المنتخب الجزائري بسبب جماهيره.

وذكر الاتحاد الإفريقي في بيان، انه تم فرض غرامة مالية على المنتخب الجزائري بسبب إدخال الجماهير للألعاب النارية والشماريخ واشعالها خلال المباراة التي جرت يوم الأحد الماضي وجمعت المنتخب الجزائري بنظيره الكيني.

كما أشار البيان الذي نشره "الكاف" على موقعه أنه في حالة تكرار الحادثة فإنه سيتم مضاعفة الغرامة مع إمكانية حرمان جماهير المنتخب من حضور المباريات.

ولم يحدد الاتحاد القيمة المالية للغرامة التي فرضها على المنتخب الجزائري.

وفاز المنتخب الجزائري في المباراة الأولى من مشوار المنافسة القارية على كينيا، يوم الأحد، بهدفين لصفر بملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

وستكون ثاني مباراة لمحاربي الصحراء الخميس المقبل ضد المنتخب السينغالي، في ثاني جولة للمجموعة الثالثة والتي تضم كل من الجزائر، السينغال، كينيا وتنزانيا.

مشجعو المنخب الجزائري يحتفلون بفوز منتخبهم عقب نهاية المباراة في القاهرة، رويترز

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