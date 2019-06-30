شاهد: عودة عمرو وردة لتدريبات منتخب مصر بعد أزمة التحرش الجنسي

شارك عمرو وردة لاعب منتخب مصر لكرة القدم في تدريبات الفريق يوم السبت لأول مرة منذ عفو اتحاد الكرة المصري عنه بعد إيقافه بسبب اتهامات بالتحرش الجنسي.

وكان الاتحاد قد أعلن الأربعاء الماضي عن استبعاد وردة من معسكر المنتخب المشارك حالياً بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر بعد عدة اتهامات له بالتحرش الجنسي.

ولم يدرج اسم وردة بالقائمة التي خاضت لقاء مصر ضد الكونغو الديمقراطية وانتهب بفوز مصري بهدفين مقابل صفر.

إلا أن حملة تضامن من لاعبي المنتخب وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي وقائد الفريق أحمد المحمدي ساهمت في إقناع الاتحاد بالعفو عنه وتخفيف عقوبة الاستبعاد حتى نهاية الدور الأول من البطولة فقط.

وبالتالي لن يشارك وردة معه الفريق في آخر مباريات المجموعة التمهيدية ضد أوغندا الأحد.

وكان اللاعب قد اعتذر لعائلته وزملائه بالفريق عن واقعة التحرش في فيديو على صفحته الخاصة بموقع فيسبوك.

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