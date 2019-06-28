الاتحاد المصري لكرة القدم يقلص عقوبة وردة ويعيده لمعسكر المنتخب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الجمعة عن تقليصه لعقوبة إيقاف اللاعب عمرو وردة بعدما استُبعد من الفريق إثر اتهامات بالتحرش الجنسي.

وقال بيان منشور على صفحة الاتحاد على موقع فيسبوك إن جلسة بين لاعبي الفريق ورئيس الاتحاد هاني أبو ريدة ووزير الرياضة المصري أشرف صبحي انتهت بتقليص عقوبة استبعاد وردة لتنتهي بنهاية الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية على أن يعود للفريق بدءاً من الدور الثاني للبطولة التي تستضيفها مصر حاليا.

ويأتي الإعلان بعد حملة تضامن من لاعبي الفريق بقيادة القائد وظهير نادي أستون فيلا الإنكليزي أحمد المحمدي ونجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، اللذين قادا جهودا حثيثة لإقناع الاتحاد بالصفح عن وردة وإعادته لصفوف الفريق.

واستبعد الاتحاد وردة بصفة رسمية قبيل لقاء مصر ضد الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء الماضي بعد اتهامات بالتحرش الجنسي وجهتها له فتاة مكسيكية تدعى جوفانا فال.

ونشرت العارضة مقطع فيديو لوردة أثناء ظهوره عاريا وقالت إنه أرسله لها ضد رغبتها وذلك بعد عدة أيام من اتهام عارضة أزياء مصرية - بريطانية تدعى ميرهان كيلر لوردة بسبها في رسائل عبر إنستغرام بعدما رفضت التحدث إليه.

انتقادات لتضامن صلاح

وغرد محمد صلاح قائلاً بأنه يجب احترام المرأة ولكن يجب أيضاً إعطاء وردة فرصة أخرى وهو ما عرض جناح ليفربول لانتقادات عديدة من مصريين رأوا في تصريحاته تناقضا كبيرا لتصريحات سابقة تحدث فيها عن وجوب معاملة المرأة بشكل لائق خصوصاً في دول الشرق الأوسط.

وقال المعترضون على صلاح إن وردة وجهت له اتهامات بالتحرش الجنسي في أكثر من مناسبة ما يعني أنه حصل على فرص عديدة ولم تثنه عن الاستمرار.

علي فكرة لو كان ده حصل بره زي ما حصل قبل كده، كان اتفضل عادي زي ما حصل قبل كده برضه.

متدعمش متحرش وانت خسرت كتير ! — Sara Alsherif (@sarahalsherif) June 27, 2019

هو أنت من الناجيات؟ لما تبقى من الناجيات حضرتك أبقى ادينا محاضرات عم الفرصة التانية — Salma el Daly (@salmaeldaly) June 27, 2019

وتعرض وردة لفسخ تعاقده مع نادي فيرينسي البرتغالي بعد أيام من توقيعه عام 2017 وذلك بعد اتهامات له بالتحرش بزوجات لاعبي الفريق وهي الاتهامات التي نفاها وردة ووكيل أعماله.

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