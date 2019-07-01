المنتخب المغربي يفك عقدة جنوب إفريقيا ويصعد للدور الثاني من منافسات الكان

نجح المنتخب المغربي لكرة القدم في تحقيق الفوز الثالث على التوالي في كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها مصر، على حساب جنوب إفريقيا بهدف نظيف مساء هذا الاثنين، ليتصدر بذلك المجموعة الرابعة ويتأهل إلى دور ال 16 من المنافسة القارية.

الهدف الوحيد لأسود الأطلس حمل توقيع اللاعب مبارك بوصوفة في الدقيقة 90 من عمر المباراة، عقب ضربة خطأ نفذها البديل فيصل فجر بعد تعويضه لزميله حكيم زياش.

وبهذه النتيجة أنهى منتخب أسود الأطلس عقدة نظيره منتخب جنوب إفريقيا التي لاحقته لسنوات وهزم أمامه في 5 مباريات فائتة.

وبهذه النتيجة تأهل المنتخب المغربي إلى الدور المقبل وتربع على عرش المجموعة الرابعة بحصده لتسع نقاط من ثلاث انتصارات.

منتخب الساحل العاج احتل المركز الثاني في المجوعة بعد فوزه على منتخب ناميبيا بأربعة أهداف مقابل واحد.

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