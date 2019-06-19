شاهد: المنتخب المغربي يصل إلى القاهرة للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية

وصل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى القاهرة مساء الثلاثاء وذلك من أجل المشاركة في النسخة الثانية والثلاثين من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستستضيفها مصر بدءاً من يوم 21 يونيو-حزيران وحتى 19 يوليو-تموز.

ويعد المنتخب الملقب بأسود الأطلسي ضمن أبرز الفرق المرشحة للفوز باللقب القاري بقيادة المدرب الفرنسي إيرف رونار الذي قاد الفريق إلى نهائيات كأس العالم في روسيا العام الماضي.

ويتسلح المنتخب المغرب بعدد من النجوم كقائد الفريق والمدافع السابق بأندية يوفنتوس وبايرن ميونخ واللاعب الحالي بالدحيل القطري مهدي بن عطية وصانع ألعاب نادي أياكس الهولندي حكيم زياش ومدافع دورتموند الألماني أشرف حكيمي.

إلا أن استعدادات المغرب تأثرت بانسحاب المهاجم عبد الرازق حمد الله من المنتخب دون إبداء أسباب واضحة بالإضافة لخسارتين وديتين أمام كل من غامبيا وزامبياوسط تقارير حول وجود خلافات وأحزاب بين بعض أعضاء الفريق.

ووقع المنتخب المغربي ضمن مجموع قوية بالدور الأول للبطولة بصحبة منتخبات ناميبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا ستبدأ أولى مبارياتها بمواجهة المغرب وناميبيا يوم 23 يونيو-حزيران بملعب السلام في القاهرة.

إقرأ أيضاً:

هل بات لامبارد قريباً من تولي تدريب تشيلسي الإنكليزي؟

شاهد: ريال مدريد يقدم صانع الألعاب البلجيكي هازار أمام الآلاف من مشجعيه