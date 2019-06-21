شاهد: إجراءات أمنية مشددة في مصر مع انطلاق كأس الأمم الأفريقية

قامت السلطات المصرية بتشديد الإجراءات الأمنية من خلال نشر العشرات من ضباط الشرطة والعربات المدرعة حول استاد القاهرة الدولي، الجمعة، تحسبا لانطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية في مصر.

ومن المنتظر حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المباراة الافتتاحية التي ستجمع كل من المنتخب المصري ونضيره الزيمبابوي باستاد القاهرة الذي لم يشهد احتضان مبارايات إلا نادرا خلال السبع سنوات الماضية.

وأقيمت العديد من مباريات كرة القدم في مصر في السنوات الأخيرة بدون جمهور أو بتقييد عدد الحضور بعد أن تحولت الملاعب وروابط المشجعين إلى نقاط ساخنة للعنف والمعارضة السياسية.

وسقط عشرات القتلى في استاد بورسعيد في 2012 وأيضا في استاد الدفاع الجوي في القاهرة في 2015.

وستقام بطولة الأمم الافريقية، بنسختها الموسعة التي تضم 24 فريقا لأول مرة، في أربع مدن مصرية هي القاهرة والاسكندرية والسويس والإسماعيلية.

وانزلقت مصر إلى اضطرابات سياسية بعد انتفاضة 2011، وتقاتل القوات المصرية منذ فترة متشددين إسلاميين يقفون وراء سلسلة من الهجمات على قوات الأمن ومدنيين في شمال سيناء.

ووقعت عدة حوادث أمنية في الأشهر الأخيرة منها تفجيران استهدفا سائحين في الجيزة، لكن مصر لم تشهد حدوث هجمات كبيرة منذ أواخر 2017.

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