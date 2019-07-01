أردوغان يعلن موعد تسلم منظومة إس-400 الروسية

نقلت وسائل إعلام تركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن بلاده ستتسلم أول شحنة من منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية الروسية في ظرف عشرة أيام وذلك بعد يوم واحد من إعلانه أن تركيا لن تتعرض لعقوبات أمريكية بسبب الصفقة.

وتركيا والولايات المتحدة على خلاف بسبب قرار أنقرة شراء منظومة إس-400 إذ حذرت واشنطن من أنها ستفرض عقوبات إذا تسلمت تركيا المنظومة. وتجاهلت تركيا تلك التحذيرات وقالت إنها لن تتراجع عن الصفقة.

ونقلت صحيفة حريت عن أردوغان قوله بعد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "خلال عشرة أيام وربما خلال أسبوع واحد ستكون الشحنة الأولى قد وصلت، أبلغت ترامب بذلك صراحة".

وتقول الولايات المتحدة إن أنظمة إس-400 ستعرض طائراتها المقاتلة من طراز إف-35 للخطر، وتشارك تركيا في إنتاج المقاتلات التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن كما تعتزم شراء عدد منها، وبدأت واشنطن خطوات رسمية لاستبعاد تركيا من برنامج إف-35 وأوقفت تدريب الطيارين الأتراك في الولايات المتحدة.

لكن أردوغان قال يوم السبت إن ترامب أبلغه بأنه لن يتم فرض عقوبات بسبب الصفقة الروسية بعد أن قال ترامب إن أسلوب التعامل مع تركيا في هذا الملف لم يكن منصفا.

وصعدت الليرة 1.5 بالمئة في وقت مبكر صباح يوم الاثنين بعد تصريحات أردوغان لتصل إلى ما يقل قليلا عن 5.7 ليرة للدولار، وأقلق الخلاف بين الدولتين بشأن أنظمة إس-400 المستثمرين منذ فترة طويلة.

وبعد محادثات جرت بين ترامب وأردوغان، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي "عبر عن قلقه" من صفقة إس-400 و"حث تركيا على العمل مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتعاون الدفاعي بطريقة تعزز حلف شمال الأطلسي".

وقال أردوغان للصحفيين، بعد قمة العشرين في اليابان حيث عقد محادثات ثنائية مع ترامب ،إنه يعتقد أنه سيتم التغلب على الخلاف بشأن أنظمة إس-400 "بلا مشكلة" وأضاف أن نظيره الأمريكي أيد تركيا في هذا الخلاف.

ونقلت محطة إن.تي.في عن أردوغان قوله

في محادثاتنا الهاتفية وعندما نجتمع بشكل ثنائي لم يقل السيد ترامب حتى الآن ’سنفرض تلك العقوبات’، وفيما يتعلق بأنظمة إس-400، قال لي: ’أنت محق’، وناقشنا تلك القضية على مستوى متقدم جدا" رجب طيب أردوغان الرئيس التركي

وأضاف "خلال تلك النقاشات المتقدمة قال ترامب ’هذا ليس عدلا’. هذا مهم جدا، أعتقد أننا سنتخطى هذه العملية بلا مشاكل".

وقال إنهما اتفقا على تكليف مسؤولين من البلدين بمتابعة القضية، مضيفا أن وزراء الخارجية والدفاع في البلدين "سيفتحون الأبواب" أمام حل تلك المسألة.

وخلال محاولات الولايات المتحدة لإقناع تركيا بالتخلي عن الصفقة مع روسيا، عرضت عليها تزويدها بصواريخ باتريوت التي تنتجها شركة رايثيون.

ونقلت محطة إن.تي.في عن أردوغان قوله إن صاروخا واحدا من أنظمة "إس-400 يعادل ثلاثة صواريخ باتريوت. لو كانت الشروط مساوية حتى (لصفقة) إس-400 كنا سنشتري الباتريوت لكن إذا لم تكن كذلك فعلينا التفكير في مصالحنا".

وقال أردوغان أيضا، حسب القناة، إنه يأمل في حل قضية بنك خلق التركي قريبا. ويواجه البنك عقوبات أمريكية في قضية خرق للعقوبات المفروضة على إيران بالولايات المتحدة.

صورة لنظام الدفاع الصاروخي ارض جو إس 400 في قاعدة عسكرية بالقرب من كالينغراد الروسية رويترز

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