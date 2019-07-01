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العالم

نتنياهو يدعو أوروبا لفرض عقوبات فورية على إيران

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - رويترز
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - رويترز
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حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدول الأوروبية يوم الاثنين على فرض "عقوبات فورية" على إيران، لتجاوزها مخزون اليورانيوم المخصب المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية عام 2015.

وقال نتنياهو وفقا لبيان من مكتبه: "أقولها مجددا إن إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية"، وأضاف: "اليوم أدعو أيضا كل الدول الأوروبية إلى الوفاء بالتزاماتها. لقد تعهدتم بالتحرك في اللحظة التي تنتهك فيها إيران الاتفاق النووي، ولقد تعهدتم بتفعيل آلية العقوبات الفورية التي وضعت في مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة)".

ويتهم نتنياهو منذ وقت طويل إيران بمحاولة تطوير أسلحة نووية، غير أن إيران تؤكد أن برنامجها النووي هو لأغراض سلمية.

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