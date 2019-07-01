"إسرائيل ستُدمر في نصف ساعة إذا هاجمت أمريكا إيران" وفق نائب إيراني بارز

نقلت وكالة مهر للأنباء يوم الاثنين عن نائب إيراني بارز قوله إن إسرائيل ستُدمر في نصف ساعة، إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على إيران.

وبلغ توتر مستمر منذ أسابيع ذروته الشهر الماضي، بتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اللحظة الأخيرة عن توجيه ضربة عسكرية لإيران، بعد أن أسقطت طهران طائرة أمريكية مسيرة.

ونسبت الوكالة إلى مجتبى ذو النور رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قوله يوم الاثنين: "إذا هاجمتنا أمريكا فلن يتبقى في عمر إسرائيل سوى نصف ساعة فقط".

في هذه الأثناء اعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده تجاوزت الحد المفروض عليها، فيما يتعلق باحتياطاتها من اليورانيوم ضعيف التخصيب، والمحدد بنحو 300 كيلوغرام استنادا إلى اتفاق 2015 الخاص ببرنامج إيران النووي، مخاطرة بذلك بأن يتم غعلانها مخلة لأول مرة بالتزاماتها الدولية.

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