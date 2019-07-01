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المكسيك

شاهد: برد وثلج في يوم من أيام الصيف الحارة في المكسيك

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بقلم:  Sami Fradi 
شاهد: برد وثلج في يوم من أيام الصيف الحارة في المكسيك
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غطى وابل من البرد والثلج شوارع منطقة غوادالاخارا المكسيكية، بعد وقوع عاصفة مطرية قوية يوم الأحد. وكان جورج ديفيد أرياس فلوريس يزور عائلته، عندما التقط مشاهد مصورة تظهر سيارات غارقة في كميات من البرد، بلغ ارتفاعها في بعض الأحيان مترا ونصف المتر. وبحسب فلورس فإن أهالي المنطقة لم يشاهدوا عاصفة من البرد كهذه من قبل.

والغريب في الأمر أن مدينة غوادالاخارا تجتاحها موجة حرارة بلغت 30 درجة يوم الأحد، عندما تهاطلت كميات البرد في المنطقة. وجرى تبادل الصور عن هذه الظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة التي بدا المنظر فيها وكأنه في فصل الشتاء.

من جانبه قال انريكي ألفارو راميريز حاكم ولاية جاليسكو التي عاصمتها غوادالاخارا على صفحته من موقع فيسبوك على الانترنت، إنه لم يشاهد شيئا كهذا من قبل، وأضاف القول: "برد بارتفاع يزيد عن متر، ثم نتساءل إذا كان التغير المناخي موجودا؟".

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