شاهد: عاصفة هوجاء تجبر الناس على الهرب ركضاً من أحد الشواطئ الإيطالية

ضربت عاصفة رياح قوية شواطئ إيطاليا الشمالية الشرقية منذ فترة ما بعد الظهر من أمس، الثلاثاء، مقتلعة بعض الأشجار ومسجلة أضرار مادية أخرى.

ويظهر شريط الفيديو أعلاه، الذي صوّره أحد الهواة، الناس على الشاطئ يهربون من العاصفة التي تقترب منهم شيئاً فشيئاً، فيما يسمع صوت الرعد.

وجاءت العاصفة المفاجئة بعد أيام من الحر الخانق التي شهدتها إيطاليا، وهي نتجت عن اصطدام بين تياريْن، أحدهما حار والآخر بارد، بحسب ما تقوله وكالة الأرصاد الجوية الإيطالية.

وحطّمت العاصفة عددا من السيارات وسطوح المنازل فيما أدت إلى اقتلاع الكثير من الأشجار في منطقتي أنكونا وتيرامو الواقعتين إلى وسط-شمال البلاد.

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