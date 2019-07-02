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الجزائر: استقالة رئيس البرلمان معاذ بشوارب

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بقلم:  Mohamed Lamine Bezzaz  مع رويترز
الجزائر: استقالة رئيس البرلمان معاذ بشوارب
حقوق النشر
Magharebia/wikipedia.org
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قالت قناة النهار التلفزيونية ومصدر برلماني إن رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب قدم استقالته اليوم الثلاثاء بعد مطالبة محتجين برحيله معتبرينه من أركان النخبة الحاكمة.

وتأتي استقالة بوشارب بعد ثلاثة أشهر على استقالة رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة إثر ضغوط من احتجاجات ممتدة طالبت بإصلاح جذري والقضاء على الفساد والمحسوبية.

وأجلت السلطات الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو تموز متعللة بعدم وجود مرشحين. ولم تعلن عن موعد آخر لها.

وقال مصدر بالبرلمان "استقال بوشارب من رئاسة البرلمان. سيحل محله قائم بالأعمال لحين اختيار رئيس جديد".

وأضاف المصدر أن تربش عبد الرزاق عضو البرلمان سيتولى المنصب بصفة مؤقتة.

واستقال بوتفليقة في الثاني من أبريل نيسان تحت ضغوط من المحتجين والجيش بعد أن قضى عشرين عاما في السلطة. لكن الضغط الشعبي استمر للمطالبة برحيل ومحاكمة شخصيات بارزة محيطة به.

وبوشارب زعيم سابق لحزب جبهة التحرير الوطني الذي حكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1962. واختير بديل لبوشارب في هذا المنصب في مايو أيار.

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