الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثاني من اليسار، يحضر قداس عيد الميلاد الأرثوذكسي برفقة عسكريين وعائلاتهم.
No Comment

فيديو. بوتين في قداس عيد الميلاد: واجب الجنود الروس "مقدّس وتاريخي"

آخر تحديث:

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قداس عيد الميلاد الأرثوذكسي قرب موسكو، مؤكدًا ما وصفه بـ"الواجب المقدّس" للجنود، ومشددًا على أهمية "وحدة الصف".

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كنيسة القديس جاورجيوس الظافر في سولنتشنوغورسك-2، حيث كان بين المصلين جنود في الخدمة وعائلاتهم. وبحسب التقويم اليولياني، يُحتفل بعيد الميلاد في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في السابع من يناير.

بعد القداس، خاطب بوتين الموجودين داخل الكنيسة. تحدث عن المسيح بوصفه حامياً للبشرية، ثم ربط ذلك بدور الجنود الروس. وقال إن القوات المسلحة تدافع عن الوطن وشعبه، وهو دور وصفه بأنه واجب مقدس راسخ في التاريخ.

متوجهاً إلى الأطفال بين المصلين، قال إن بوسعهم أن يفخروا بآبائهم وأمهاتهم المرتدين الزي العسكري. كما أشار بوتين إلى الوحدة بين الأديان وشكر الجنود على خدمتهم قبل أن يتمنى للحاضرين عيد ميلاد مجيد.

