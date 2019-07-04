روسيا البيضاء

الرئيس البيلاروسي: سنعزز القدرة القتالية للقوات المسلحة مع الشريك الرئيسي روسيا

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بقلم:  Euronews  مع 
الاحتفال بالاستقلال البيلاروسي في مدينة مينسك
الاحتفال بالاستقلال البيلاروسي في مدينة مينسك
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احتفلت بيلاروسيا بإستقلالها في 3 تموز من خلال إستعراض عسكري شمل جميع الوحدات العسكرية من دبابات, وطائرات حربية التي زينت بدورها الاحتفال يالألعاب النارية في مينسك عاصمة بيلاروسيا, الذي افتتح بكلمة للرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذي شدد بدوره على تعزيز القدرة القتالية للقوات المسلحة والتشكيلات العسكرية مع الشريك الاستراتيجي الرئيسي "روسيا".

ويتم الاحتفال بيوم الاستقلال البيلاروسي في يوم تحرير مينسك من النازيين في 3 تموز 1944 , بعد أن تم اتخاذ القرار عبر استفتاء جرى على مستوى البلدل في 24 تشرين التاني 1996, ليتم الاحتفال بأول عيد استقلال بيلاروسي في عام 1997.

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