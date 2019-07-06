شاهد: جنازة للبحارة ضحايا حريق اندلع في غواصة روسية

أقيمت جنازة اليوم السبت (6 يوليو تموز) في مدينة سان بطرسبرغ الروسية لبحارة قتلوا في حريق اندلع في غواصة نووية.

ولم يتح لوسائل الإعلام تغطية الجزء الرسمي من الجنازة لكن سمح للصحفيين بعد ذلك بالدخول للمقبرة بعد انتهاء المراسم بفترة وجيزة.

وواجه مسؤولون روس اتهامات بمحاولة إخفاء جميع تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة 14 بحارا أثناء قيامهم بما وصفته وزارة الدفاع بمسح لقاع البحر بالقرب من القطب الشمالي.

ومنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة أعلى أوسمة في الدولة للبحارة الراحلين.

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