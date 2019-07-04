هل تقترب إيران من إبرام أول صفقة مع الاتحاد الأوروبي عبر آلية إنستكس التجارية ؟

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، الخميس إنه يأمل في أن تستكمل آلية تجارية خاصة جرى إنشاؤها مع إيران أول معاملة محدودة في الأيام المقبلة.

وإنستكس التي أنشأتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا، هي آلية مقايضة تهدف إلى تفادي التحويلات المالية المباشرة.

وفي حديث إلى الصحفيين خلال اجتماع في بولندا، أردف لومير قائلا "نريد أن تدخل إنستكس حيز النفاذ في غضون أيام قليلة، ونأمل بأن يكون في مقدورنا تشغيلها خلال أيام، آمل في أن يتم استكمال أول معاملة في غضون أيام قليلة".

وتهدف الآلية إلى تمكين أعضاء الاتحاد الأوروبي وإيران من مواصلة التجارة الثنائية في وجه عقوبات أمريكية صارمة، منذ أن انسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من اتفاقية نووية موقعة في عام 2015 بين طهران وقوى عالمية.

وأضاف الوزير الفرنسي "أول معاملة ستكون محدودة لكن هذه نقطة بداية ونتوقع أن تكون إنستكس أداة فعالة".

هذا وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت يوم أمس الأربعاء، أن تنفيذ إنستكس سيعتمد على "تقيد إيران الكامل بإلتزاماتها بموجب الاتفاقية النووية".

وقال دبلوماسي أوروبي "لن نضغط على زرّ نعم، إذا كانت هناك شكوك بشأن تقيّدها".

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