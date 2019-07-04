طهران تستدعي السفير البريطاني بسبب احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق

نقل التلفزيون الإيراني عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن طهران استدعت السفير البريطاني في طهران بسبب "الاحتجاز غير القانوني" لناقلة نفط إيرانية في جبل طارق الخميس.

وقال موسوي إن بلاده لن تقبل احتجاز بريطانيا غير القانوني لناقلة النفط الإيرانية على حد تعبيره. ووصف عملية الاحتجاز بأنها أمر "مدمر" قد يزيد التوتر في الخليج.

وقد أكدت الخارجية البريطانية خبر استدعاء سفيرها لدى طهران بسبب احتجاز الناقلة وقال متحدث باسم الوزارة إن السفير سيؤكد دعم بريطانيا

لاحتجاز البحرية البريطانية للناقلة المتورطة في نقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

ومن شأن الخطوة البريطانية أن تزيد من حدة المواجهة بين الغرب وإيران.