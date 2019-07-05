أبرز لقطات الأسبوع.. حريق بمتجر ألعاب نارية وافتتاح متحف لفضلات البشر

اخترنا لكم في هذا المقطع أجزاءاً من أبرز لقطات الأسبوع من الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وروسيا.

من أمريكا اشتعال متجر للألعاب النارية ومفارقة اندلاع هذا الحريق في اليوم الذي تحتفل به البلاد بيومها الوطني.

من فرنسا وتحديداً من مدينة ليون، حيث شارك مصممو طائرات مصنعة من مواد خفيفة وكرتون في مسابقة تنظمها "ريد بول"، في كونفلويونس، ملتقى نهر الرون والسون.

ومن روسيا سباق لكراسي المكاتب، ومن اليابان افتتاح متحف للمراحيض والفضلات البشرية!