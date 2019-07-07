مورينيو يرفض عرضاً خيالياً للتدريب في الصين

أفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأن البرتغالي جوزيه مورينيو رفض عرضاً لتدريب نادي غوانغجو إيفرغراند مقابل 100 مليون يورو.

وجمع بين مورينيو ورئيس النادي، الملياردير الصيني زو جيايين، اجتماعاً لعرض العقد في أبريل – نيسان الماضي في العاصمة البريطانية لندن، بحسب مصادر سكاي.

وأكدت سكاي أن مورينيو رفض العرض الصيني الذي يعد الأضخم في تاريخ التدريب الكروي.

وأبدى مورينيو سابقاً رغبته في تكملة مسيرته التدريبية في أوروبا بصحبة أحد اندية القمة من أجل المنافسة على بطولة دوري الأبطال التي حقق لقبها بصحبة أندية بورتو البرتغالي وإنترناسيونالي الإيطالي.

وأقيل مورينيو من منصبه بنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي في نهاية العام الماضي بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال.

وقاد مورينيو يونايتد للفوز بلقبي كأس الاتحاد الإنكليزي وكأس يوروبا ليغ خلال الفترة بين عامي 2016 و2018.

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