البرتغالي جوزيه مورينيو مدربا جديدا لنادي روما ابتداء من الموسم المقبل

من المقرر أن يتولى البرتغالي جوزيه مورينيو الاشراف على نادي روما الإيطالي اعتبارا من الموسم المقبل ولمدة ثلاث سنوات، كما أعلن نادي العاصمة الإيطالية رسميا الثلاثاء.

وكان روما أعلن الثلاثاء أيضا بأن مدربه الحالي البرتغالي باولو فونسيكا سيترك منصبه في نهاية الموسم الحالي. وأصدر رئيس النادي دان فريدكين ونائبه ونجله راين فريدكين بيانا رسميا جاء فيه "نحن مسرورون لاستقبال جوزيه مورينيو في عائلة نادي روما". وأضاف "إنه بطل رائع أحرز الألقاب على كل المستويات، يملك حسا قياديا وتجربة كبيرة لمشروعنا الطموح". وتابع "تعيين جوزيه هو خطوة عملاقة للبناء على المدى الطويل لزرع ثقافة الفوز في هذا النادي".

أما المدير الرياضي لروما تياغو بينتو فقال "عندما بات جوزيه متاحا، قمنا باستغلال هذه الفرصة للتحدث مع أحد أبرز المدربين على مر الأزمنة" وأضاف: "لقد فوجئنا برغبة مورينيو الكبيرة للفوز وشغفه باللعبة. بغض النظر عن عدد الالقاب التي أحرزها، فانه دائما يتطلع إلى اللقب التالي. يملك المعرفة، الخبرة والخصال القيادية للمنافسة على أعلى المستويات".

وهي ثاني تجربة لمورينيو في إيطاليا بعد الإشراف على تدريب إنتر بين 2008 و2010، وقاده إلى إنجاز تاريخي غير مسبوق لناد إيطالي بفوزه بالثلاثية موسم 2009-2010 (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا). وكان مورينيو أحرز الكأس القارية أيضا في صفوف نادي بورتو البرتغالي العام 2004.

واقيل مورينيو من منصبه مدربا لتوتنهام في 19 نيسان-أبريل الحالي بعد 17 شهرا قضاها على رأس الجهاز الفني لفريق شمال لندن حيث تعرض فريقه لـ 10 خسائر في الدوري وهي أعلى نسبة له في موسم واحد.

وعلق مورينيو على قرار تعيينه بقوله "أريد توجيه الشكر إلى عائلة فريدكين لاختياري لقيادة هذا النادي الكبير وأن أكون جزءا من مشروعهم". وأضاف "بعد اجتماعاتي مع مالك النادي وتياغو بينتو، فهمت بسرعة مدى طموحاتهم الكبيرة. إنها الطموحات ذاتها التي تحفزني وسويا نستطيع بناء مشروع ناجح".

وأضاف "الشغف الكبير لأنصار روما أقنعني بقبول المنصب وأتطلع قدما لكي أستهل الموسم المقبل".

وأحرز مورينيو 25 لقبا في مسيرة مظفرة شهدت تدريبه أيضا ناديي تشلسي ومانشستر يونايتد الانكليزيين وريال مدريد الاسباني.