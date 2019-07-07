الياباني تكانوري يتوج بذهبية اليوم الثاني من سباق الجائزة الكبرى للجودو في مونتريال

انطلقت منافسات اليوم الثاني من سباق الجائزة الكبرى للجودو في مونتريال بعرض فني رائع أمام حلبة موريس ريتشاردو.

تغلب رجل اليوم بطل العالم 2015 الياباني نجاس تكانوري على منافسه البطل المحلي الحاصل على الميدالية البرونزية الأولمبية أنطوان فلوا فرتيا و أستطاع بذلك الفوز بالميدالية الذهبية لصالح اليابان.

وتحدث تاكانوري عن انتصاره قائلا:

"رغم أنني خضت العديد من البطولات الدولية في الفترة الأخيرة إلا أن هذه أول ميدالية ذهبية لي منذ فترة، أشعر حقا أنني أتقدم بشكل جيد".

و في نهائي وزن 70 كيلوغراما سيدات، تألقت جيوفانا سكوكيمارو على منافستها الكندية كاليتا زوبنسيس بفضل حركة ايبون و منحت بذلك الميدالية الذهبية لبلادها.

و تولت السيدة آن ميركلنجر، المدير التنفيذي لشركة" أون ذا بوديوم" تقليد الميدالية الذهبية للبطلة الألمانية جيوفانا سكوكيمارو.

جيوفانا تحدثت عن فوزها قائلة:

"في البداية، كنت متوترة جدا لكنني تحدثت مع مدربي" كنت بحاجة لأن أستمد الطاقة من المحيطين بي وكنت سعيدة بذلك وهو ما جعلني أشعر بحالة جيدة وهائلة حقا، ومنذ الثواني الأولى قلت مع نفسي امسكها ولا تدعها تذهب".

وفي منافسات الرجال هيمن بطل العالم الياباني هاشيموتو سوشي على المنازلة بفوزه بالميدالية الذهبية على حساب منافسه فيكنور سكفورتوف من دولة الإمارات العربية المتحدة في نهائي وزن 73 كيلوغراما .

و في نهائي وزن 63 كيلوغراما سيدات تفوقت الكورية تشو شو موخي على منافستها البريطانية ايمي ليفسي و حصدت أول ميدالية ذهبية لها في سباق الجائزة الكبرى.

أما الميدالية البرونزية فكانت من نصيب البرازيلية اليكسيا كاستيلهوس في فئة 63 كيلوغراما.

حركة اليوم كانت للاعب أنطوان بوشار الذي خطف الأضواء في نزال مميز أمام خصمه البرازيلي إدواردو باربوسا في وزن 73 كيلوغراما وكان معدن البرونز من نصيبه.

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