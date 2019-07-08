ملك الجودو تيدي رينر يعود بقوة ويتوج بالذهب في مسابقة الجائزة الكبرى للجودو بمونتريال

في منافسات اليوم الثالث على التوالي من مسابقة الجائزة الكبرى للجودو بالمدينة الكندية مونتريال، عاد ملك الجودو تيدي رينر بطل العالم لعشر مرات والبطل الأولمبي، للبساط بقوة ليؤكد وجوده مرة أخرى بعد غياب دام عامين تقريبا.

رينر ذلك البطل الذي لم ينهزم في أكثر من مائة مسابقة وكان الانتصار حليفه دوما تغلب على خصمه البطل الأولمبي لوكاس كريباليك في نهائي وزن 100 كيلوغراما وتوج بالميدالية الذهبية.

في الدور النهائي من ريو الأولمبي ضد الياباني أوشي ماتا مارشن، حقق رينر انتصارا مبهرا مما جعله رجل اليوم في لعبة الجودو.

ماذا قال رينر عن انتصاره ؟

"كان يوما صعبا، خضت منافسة جديدة بعد ثمانية عشر شهرا من الاستعداد والتحضير للألعاب الأولمبية. إنه ليس بالحدث الأفضل بالنسبة لي ولكن الشيء المهم اليوم هو الانتصار الذي حققته والمنازلة مع منافسين كبار. بالنسبة لي النهائي والنصف النهائي كان الأفضل".

سيدة اليوم كانت البطلة العالمية همادا شورى إذ قدمت أداءا مميزا في المنافسة التي أصرت على التألق فيها إذ أنها لم تفز منذ حصولها على بطولة العالم.

وفي النهائي تمكنت اليابانية شوري منذ الدقيقة الأولى من منافستها الروسية ألكسندرا بابن تسيفا في قتال لم يكن سهلا وحصدت الميدالية الذهبية لصالح اليابان.

فوز همادا شورى "مصدر ثقة" للبطلة اليابانية

وقالت همادا: "منذ حصولي على بطولة العالم السنة الفارطة لم أفز في مسابقة دولية، هذا الفوز هو مصدر ثقة كبيرة بالنسبة لي".

وفي منافسات الرجال، هزم البطل الأولمبي الياباني ماشو بيكر خصمه الامريكي كولتون براون بفضل حركة الوَزاري الذكية في الدقائق الأخيرة من المنافسة وتُوّج بمعدن الذهب لصالح اليابان.

وفي نهائي وزن 78 كيلوغراما سيدات، فازت اليابانية سارة أساهينا على منافستها الإسرائيلية راز هيرشكو لتضيف بذلك ميدالية جديدة تأتي لتعزز رصيد اليابان من الذهب في هذه البطولة.

وقد حالف الحظ أيضا اللاعب المصري رمضان درويش الذي بدا مدهشا طوال المنافسة وكانت له انطلاقة رائعة أمام خصمه الكندي من أصل مصري شادي النحاس ليحصد بذلك أول ميدالية ذهبية لمصر في البطولة في فئة وزن 100 كيلوغراما.

أما الميدالية الفضية فكانت من نصيب، شادي النحاس.

وقد علت الهتافات الحماسية للجماهير وللمشجعين الكنديين في قاعة الجودو.

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