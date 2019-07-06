الكندية كريستا ديجوشي تفوز بذهبية اليوم الأول من منافسات الجودو في مونتريال

تميز اليوم الأول من منافسات الجودو في مونتريال بمنازلته الشرسة، حيث تألقت الكندية كريستا ديجوشي في وزن57 كيلوغراما بالطريقة وأداء وتغلبت على منافساتها جيسيكا كليم يت بفضل حركة الآيبون، لتتحصل بذلك على الميدالية الذهبية.

كريستا ديجوشي تحدثت عن فوزها قائلة:

" كنت أعرف أن المنافسة صعبة هذه المرة، وقد بذلت قصارى جهدي لأنني أريد الميدالية الذهبية لكندا، أنا فخورة بنفسي وسعيدة جدا بهذا الفوز وبتشجيع الجمهور".

وفي منازلة الرجال وزن 66 كيلوغراما، تحصل الكندي جاكوب فالوا على أول ميدالية برونزية في جولته العالمية بعد هزيمة منافسه الأسترالي ناثان كاتزو وسط تشجيعات وهتافات الجمهور المحلية.

ومن جانبها كانت اليابانية كوجا واكانا من بين المحظوظات في هذه المسابقة، حيث توجت بالميدالية الذهبية في وزن 48 كيلوغراما، وشهدت لحظة تتويجها حضور نادية كومانيشي، سفيرة الاتحاد الدولي للصحفيين، والتي سجلت أول 10 ألعاب مثالية في الجمباز في دورة الألعاب الأوليمبية لعام 1976 في مونتريال وتولت بدورها تقليد الميدالية لكوجا، إلى جانب حضور رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين ماريوس فايزر.

بدا الياباني" ناوهيسا تاكاتو" مهيمنا في منافسات اليوم الأول من سباق الجودو مونتريال في منافسته مع الروسي روبيرت مشفيدو بادزي في نهائي 60 كيبلوغراما وتوج بالذهبية إثر هذا الانتصار.

ومن جانبه تولى السيد ماريوس فايزر، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين تقليد الميدالية الذهبية لتاكاتو.

تاكاتو تحدث عن انتصاره قائلا:

" خلال التحضيرات لهذه المسابقة، كنت أتابع العديد من مقاطع فيديو الجيدو وأحاول تطبيق بعض الأشياء وهذا ما قادني إلى أدائي اليوم.

وفي فئة 52 كيلوجرام سيدات، تمكنت صاحبة الميدالية الفضية للناشئين في العالم جيفن بريمو من إسرائيل الفوز بالميدالية الذهبية، وهزمت الأمريكية أنجيليكا ديلجادو.

فيما كانت أجمل حركة خلال منافسات اليوم الأول من المنازلة، من نصيب الاعب المتألق الأيرلندي ناثون بيرنز بفضل الآيبون التي خاضها في مواجهته مع المغربي بسو، وانتهى القتال بفوزه بالبرونزية لأول مرة له في جولة الجودو العالمية.

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