الخارجية الإيرانية: لا مشاركة في أي تفاوض حول اتفاق جديد وسنتخذ خطوات أخرى لتقليص التزامنا بالاتفاق

التصعيد الكلامي على أشده بين طهران والغرب. تهديد يقابله تهديد ولا انفراجة في الأفق.

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن طهران سنتخذ خطوات أخرى لتقليص التزامها بالاتفاق النووي إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى الموقعة عليه وعودها وأضاف بأن الخطوات المقبلة التي ستتخذها إيران خلال 60 يوما ستكون ضمن إطار عمل الاتفاق. وشدد المتحدث على أن إيران ستناقش فقط القضايا التي تضمنها الاتفاق النووي الحالي ولن تشارك في أية مفاوضات بشأن اتفاق جديد.

على صعيد آخر، قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء اليوم الاثنين إن إقدام طهران على إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة رسالة مفادها أن الجمهورية الإسلامية ستدافع عن حدودها وأضاف أن احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق يشبهه عملية سطو بحرية وإيران لن تقبلها مطلقا.

وكان مشاة البحرية الملكية البريطانية احتجزوا الناقلة يوم الخميس وقالت لندن إن إيران كانت تحاول نقل نفط خام إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وهو ما أغضب إيران وقد يؤدي إلى تصاعد المواجهة بين طهران والغرب.

وقالت حكومة جبل طارق يوم الجمعة إنها حصلت على إذن من المحكمة العليا لتمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية لمدة 14 يوما. وهدد قائد بالحرس الثوري الإيراني في ذلك اليوم باحتجاز سفينة بريطانية رداعلى ذلك.

من ناحية أخرى، قال حاتمي إن إسقاط إيران للطائرة الأمريكية المسيرة الشهر الماضي بعث برسالة بأن الجمهورية الإسلامية ستدافع

عن حدودها. كانت واشنطن قد قالت إن الطائرة أسقطت فوق المياه الدولية.

ورغم نبرة التهديد والوعيد التي اتخذها، نقلت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء عن قائد الجيش الإيراني الميجر جنرال عبد الرحيم موسوي

قوله اليوم الاثنين إن إيران لا تسعى للحرب مع أي دولة إن إيران لا تسعى للحرب مع أية دولة.