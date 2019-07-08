شاهد: الآلاف يشاركون في مسيرة "فخر المثليين الجنسيين" في مدريد

خرج الآلاف حاملأين رايات قوس قزح إلى ميادين العاصمة الإسبانية مدريد للتشديد على حقوق المثليين الجنسيين.

وقال أحد المشاركين: "إنها مسيرة للفخر بحقوقنا أكثر منها للاحتفال والشرب (الكحوليات)".

وأضاف: "نبعث برسالة إلى العالم بأننا بشر ولدينا حقوق متكافئة ويجب أن نحارب من أجل التمتع بتلك الحقوق وما يترتب عليها من مسؤوليات".

وتعرضت مسيرات المثليين في إسبانيا هذا العام لانتقادات من أعضاء اليمين المتطرف بالبرلمان الذين أرادوا نقلها إلى خارج وسط العاصمة مدريد.

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