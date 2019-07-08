هل تحاول ميلانا ترامب إيصال رسالة من خلال ارتدائها فستانا يحمل ألوان علم المثليين؟

أثار الثوب الأبيض الذي ارتدته السيدة الأولى ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي خلال احتفالات عيد الاستقلال في الرابع من شهر يوليو تموز تساؤل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكونه يحتوي على خطوط بألوان القوس قزح او الألوان التي تعبر عن علم المثليين.

ونشر عدد من مستخدمي موقع تويتر صورا لميلانا وهي ترتدي الثوب الأبيض والمخطط بألوان علم "المثليين"

وتسائل أحد المغردين "هل ترتدي ميلانيا ترامب فستانا يعبر عن الفخر للمثلين في احتفالات عيد الإستقلال؟"

فيما غرد آخر على الفيديو الذي نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه الرسمي في تويتر، والذي ينقل مراسم الاحتفال بالعيد والوطني ولحظات قدوم الرئيس رفقة زوجته لإلقاء خطاب على الجماهير أمام البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، "ميلانا تحب الوان قوس قزح التي تعبر عن فخر المثليين".

وكان اغلب المغردين على يقين من أن السيدة الأولى كانت تحاول أن تبعث برسالة مفادها أنها تدعم مجتمع المثليين، على عكس زوجها الذي رفض الاحتفال بمسيرات المثليين في أول عامين له كرئيس وبذل جهدًا لمنع المتحولين جنسياً من الخدمة في الجيش.

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وكتب أحد مستخدمي تويتر "من الجيد أن نرى ميلانيا ترامب ترتدي فستانها اليوم... بعض الأشخاص ما زالوا يقاتلون من أجل الحرية"

ولم تغرد ميلانيا ترامب عن مسيرات المثليين على حساباتها الرسمية أو الشخصية على تويتر في يونيو الماضي.

لم تكن الخميس هي المرة الأولى التي ترتدي فيها ميلانيا ترامب بطريقة توحي بأنها تدعم مجتمع المثليين.