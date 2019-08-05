بالفيديو: تعرف على أشهر سائق ترام في فرانكفورت ولماذا اكتسب هذه الشهرة؟

لأنه مميز، وعادة ما يشير بخنصره وإبهامه إشارة تعبر عن الصداقة ويبتسم ابتسامة عريضة ويضع على عينيه نظارة شمسية، لا يمكن لأحد أن ينسى سائق ترام في مدينة فرانكفورت يدعى بيتر فيرث، يُعرف بلقب "رئيس الترام"، فهو بمثابة مؤسسة محلية في المدينة التي تقع في ألمانيا الغربية.

ولا يكتفي "أروع" سائق ترام في المدينة، الذي كان لاعبا هاويا لكمال الأجسام منذ 36 عاما، بإظهار عضلاته الكبيرة فقط لكنه يستخدمها أيضا في مساعدة الآخرين. فهو ينزل أحيانا من مقعده كسائق ويساعد الأشخاص الذين يحملون حقائب وأمتعة ثقيلة، كما أنه يتجول في عربات الترام متحدثا مع الركاب من جميع الأعمار.

ويقول فيرث (57 عاما) لتلفزيون رويترز متحدثا عن شغفه بالتفاعل مع الركاب الشباب وجعلهم يشعرون بأنه يفهمهم "إذا كنت تستطيع أن تكون قدوة هنا، فأنت نموذج يحتذى في كل المواقف".

وجاء وصف "رئيس الترام" من كلمة عامية ألمانية، تُسمع أكثر في أغاني الراب المحلية مقارنة بالمحادثات اليومية، خلال حوار مع شاب من الركاب طلب منه فيرث أن يُنزل قدميه عن المقعد فوصفه الشاب بذلك تقديرا لشخصه.

ويعتزم فيرث الترشح لمنصب رئيس بلدية مدينة فرانكفورت عام 2024، مشيرا إلى أن برنامجه سيتضمن قضايا قريبة منه شخصيا مثل الحاجة إلى إسكان اقتصادي وبرامج اجتماعية للشباب إضافة إلى وسائل نقل عام بالطبع.

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