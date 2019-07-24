أستون فيلا الإنكليزي يضم المصري "تريزيغيه" من قاسم باشا التركي

أعلن نادي أستون فيلا الصاعد حديثا للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء انه ضم اللاعب الدولي المصري محمود حسن "تريزيغيه" من قاسم باشا التركي.

ولم يكشف استون فيلا عن القيمة المالية للصفقة لكن هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ذكرت أن النادي دفع 8.75 مليون جنيه استرليني (10.90 مليون دولار) لضم الجناح المصري.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 24 عاما مسيرته مع الأهلي المصري وأمضى فترات مع اندرلخت البلجيكي قبل أن ينتقل إلى تركيا.

وشارك "تريزيغيه" مع منتخب مصر في كأس العالم في روسيا 2018 وكأس الأمم الافريقية هذا العام حيث سجل هدفا واحدا في أربع مباريات.

وقال دين سميث مدرب فيلا في بيان عقب إكمال النادي تاسع صفقة له خلال فترة تعاقدات مشحونة "نحن سعداء حقا بالعمل مع "تريز". شاهدته عدة مرات.

"إنه لاعب يشارك في مركز الجناح وهو من نوعية اللاعبين الذين كنا نتمنى ضمهم. يتسم بأسلوب لعبه المباشر الذي يسبب مشكلات للفرق المنافسة في الثلث الأخير من الملعب ويسجل أهدافا".

وعبر تريزيغيه عن سعادته بالانضمام للنادي الذي يلعب ضمن صفوفه زميله وقائد المنتخب المصري أحمد المحمدي.

وقال تريزيغيه لحساب أستون فيلا على موقع فيسبوك: "المحمدي دائماً ما يحدثني عن أستون فيلا ويقول لي إنه نادٍ مذهل".

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