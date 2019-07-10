"العموم البريطاني" يصوّت لصالح حق الإجهاض وزواج المثليين في إيرلندا الشمالية

صوّت غالبية أعضاء مجلس العموم البريطاني لصالح منح حقوق أوسع للإجهاض والسماح بزواج المثليين في إيرلندا الشمالية، أمس الثلاثاء.

وتعدّ إيرلندا الشمالية هي الإقليم الوحيد من المملكة المتحدة حيث الزواج المثلي أمرٌ غير مسموح به ، كما تحظر قوانين الإجهاض هناك إلا في حال كانت حياة الأم في خطر.

وصوت أعضاء مجلس العموم بأغلبية 332 صوتًا مقابل 99 صوتًا لصالح الاقتراح الذي قد يؤدي إلى تغيير القانون في وقت لاحق من هذا العام في حال لم تتمكن إيرلندا الشمالية من استئناف عمل حكومتها المفوضة لغاية الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني/أكتوبر القادم.

وكانت الحكومة الائتلافية التي يقودها حزبا الشين فين والاتحادي الديمقراطي، انهارت في شهر كانون الثاني/يناير 2017، على خلفية برنامج طاقة نظيفة، ولكن المحادثات التالية شهدت تفاقم الخلافات بين الطرفين، والتي كان أهمها موضوع مكانة اللغة الإيرلندية في الإقليم.

الاقتراح بشأن السماح للإجهاض وزواج المثليين الذي تم طرحه من قبل النائب العمالية ستيلا كريسي والذي تم تمريره من أعضاء مجلس العموم ينص على أنه يتعين على الحكومة رفع الحظر في الدعوى إذا لم يكن هناك مسؤول تنفيذي جديد في جمعية ستورمونت بحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر.

ويشار إلى أن جمعية ستورمونت (البرلمان المحلي) في إيرلندا الشمالية عاجزة عن القيام بمهامها، لذا فإن الحكومة المركزية في لندن هي من تتولى منذ نحو عامين ونصف العام فرض الميزانية وقرارات نقل السلطة اليومية التي يتخذها الموظفون في حكومة لندن.

للمزيد في "يورونيوز":