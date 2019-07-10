إيران: أمريكا أخطأت بالخروج من الاتفاق النووي والأوروبيون حصلوا على وقت كاف لإنقاذه

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي في كلمة نقلها التلفزيون، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ "فادحا" بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى عالمية.

وأضاف كمالوندي بأن "الانسحاب من الاتفاق كان خطأ فادحا من الأمريكيين... وتسبب في هذه المشاكل كلها، مضيفا بأن الأوربيين حصلوا على ما يكفي من الوقت لإنقاذ الاتفاق".

إيران قالت إنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم عن المستوى المنصوص عليه في اتفاق 2015 في خطوة قد تعني عودة جميع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليها.

وذكر دبلوماسيون أن إيران تخصب اليورانيوم بدرجة 4.5% وهو فوق مستوى 3.67% الذي يسمح به الاتفاق النووي الإيراني.

وأجرى دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى محادثات مع مسؤول إيراني كبير في طهران الأربعاء، حيث تحاول فرنسا إنقاذ الاتفاق النووي، بعد زيادة إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وجمع لقاء بين كبير مستشاري الرئيس إيمانويل ماكرون، إيمانويل بون، ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

ويأمل بون في "الحصول على إشارات" من إيران لإظهار الجدية بشأن الاستمرار في الاتفاق، وفقًا لمسؤول فرنسي.

وتعد هذه هي الزيارة الثانية إلى طهران من جانب بون، الذي قام بزيارة في منتصف يونيو/حزيران ليوم واحد.

ومازالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا تتمسك بالاتفاق النووي لعام 2015 ، إلى جانب روسيا والصين.

تحدث ماكرون مباشرة حول القضية السبت مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، كما تحدث بشكل منفصل الاثنين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

من جانبه أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، أنه من الأفضل بالنسبة لإيران أن "تكون حذرة للغاية"، لكنه لم يوضح ما إذا كان يدرس القيام بعمل عسكري أم لا.

جاء تحذيره بعد أن قالت طهران إنها انتهكت جزء من الاتفاق النووي الذي وافقت عليه مع القوى العالمية في عام 2015.

أدلى ترامب بتصريحاته خلال اجتماع في المكتب البيضاوي أمس الثلاثاء مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال ترامب "حسنا، سوف نرى ما يحدث مع إيران، إيران تقوم بالكثير من الأشياء السيئة في الوقت الحالي ومن الأفضل أن يكونوا حذرين للغاية".

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