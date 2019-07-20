شاهد: إنقاذ طفلة في الصين بقيت معلقة في الهواء بين قضبان نافذة 10 دقائق

قامت فرق الإنقاذ الصينية بإنقاذ فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات علق رأسها بين قضبان نافذة حديدية تطل على الشارع من الطابق الخامس في مقاطعة جيانغ شي شرق الصين.

وبقيت الفتاة معلقة خارج المبنى المؤلف من سبعة طوابق حتى وصول رجال الإطفاء الذين هرعوا إلى الموقع بناء على اتصال من والدي الطفلة.

وبقيت الطفلة وحدها عندما خرجت أمها لجلب الطعام وأقفلت باب الشقة على نفسها بالخطأ.

ولهذا انقسم فريق الإنقاذ إلى قسمين، قسم هبط من أعلى المبنى باستخدام الحبال، وقسم تولى كسر باب المنزل.

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