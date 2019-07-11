البوسنة: تخليدا لذكرى مذبحة سريبرينيتسا الآلاف يحتشدون يصلون ويستذكرون بشاعة الحرب

في مثل هذا اليوم من العام 1995، قتل أكثر من ثمانية ألف رجل وامرأة من مسلمي البوسنة في مذبحة جماعية ارتكبتها وحدات من الجيش الصربي تحت قيادة الجنرال راتكو ملاديتش.

وشهدت مدينة سريبرينيتسا الواقعة شرق البلاد أفظع المجازر التي شهدتها البوسنة والهرسك منذ الحرب العالمية الثانية.

وتخليدا لذكرى المذبحة التي ارتكبت قبل 24 عاما، احتشد اليوم الخميس 11 يوليو/تموز آلاف المشيعين ومن بينهم أقارب الضحايا الذين سقطوا، لأداء صلاة الجنازة على أرواح 33 ضحية ومن المقرر أن يتم دفن رفاتهم بعد أن عثر عليها خلال العام الماضي.

وكانت رفات الضحايا ألقيت في مقابر جماعية متناثرة حول سربرينتسا، حيث تختلط بقايا الجثامين ببعضها البعض ما يجعل عملية التعرف عليها أمرا بالغ الصعوبة بالنسبة للمحققين.

ارتكبت المذبحة قوات صرب البوسنة، وأدين عدد كبير من كبار مسؤولي صرب البوسنة ومنهم زعيم صرب البوسنة السابق رادوفان كارادجيتش بارتكاب المذبحة في محكمة الأمم المتحدة الخاصة في لاهاي، لدوره في المذبحة.

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